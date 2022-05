PS5 e PS4: alcuni giocatori 'pagano' per i Trofei di Platino

Il pay-to-win appartiene al passato, perché ora il PS Store è diventato la casa dei "pay-for-platinum".

Sullo store di Sony stanno comparendo sempre più titoli che si appoggiano a facili trofei.

Basta prendere come esemprio la serie Breakthrough Gaming Arcade, una lunga serie di titoli in bianco e nero. Questi sono minigiochi estremamente semplici che vengono lanciati per pochi centesimi, inclusi titoli come Rock Paper Scissors. Pushsquare ha verificato che il Trofeo di Platino è ottenibile in soli 2 minuti e 31 secondi.

Ci sono quasi 60 giochi di questa serie su PS Store, nessuno più complicato di un palmare Game & Watch della fine degli anni '80. Altre serie includono i cloni Breakout di Smobile, di cui sono già stati lanciati quasi 150. Ci sono Sushi Break, Donut Break, Christmas Break, Independence Day Break, Taco Break. Questi titoli richiedono qualche minuto per essere completati, ma vengono venduti principalmente per il platino.

In effetti, i publisher hanno imparato che se possono giocare con il sistema, possono massimizzare le loro entrate. Molti di questi giochi hanno più elenchi per PS5 e PS4, oltre a diverse regioni. Tutto ciò incoraggia i cacciatori di trofei a "fare un doppio platino" perché se acquistano il gioco due volte - sia negli Stati Uniti che in Europa, ad esempio - possono ottenere due Platini. Alcuni di questi giochi, secondo PSNProfiles, hanno migliaia di giocatori.

Mentre molti cacciatori di trofei hanno anche finito grandi titoli, è chiaro che questi platino senza sforzo stanno diventando sempre più popolari.

Che ne pensate?

Fonte: Pushsquare.