PS5: il VRR sembra essere già disponibile, ecco come attivarlo

All'inizio di questa settimana, Sony ha annunciato che il tanto atteso aggiornamento VRR (Variable Refresh Rate) per PS5 sta per arrivare. Sebbene numerosi titoli abbiano ricevuto aggiornamenti per supportare la nuova funzionalità, sembra che il sistema PS5 stesso non abbia effettivamente bisogno di un aggiornamento di sistema, poiché Sony ha abilitato di nascosto l'opzione per i giocatori e tutto ciò che serve è un rapido riavvio del console.

Come sottolineato da Tom Warren di The Verge, l'aggiornamento VRR per PS5 è ora disponibile e basta riavviare la console per ottenere questa opzione. Tutto quello che bisogna fare è andare sulle opzioni video e cliccare su 'Automatico' per usufruire del VRR.

Questo sembra davvero tutto ciò che bisogna fare. Se avete un televisore o un monitor VRR, ora potete testare per vedere se è supportato.

you don’t need a new software update to enable VRR on the PS5. Just head into the display settings and enable it, as Sony flicked a switch to roll it out. If you don’t see the VRR option, reboot your PS5 — Tom Warren (@tomwarren) April 27, 2022

Nell'attesa di vedere un annuncio ufficiale da parte di Sony, se volete provare questi sono i passaggi da fare.