PS5, il VRR in un video confronto mostra un significativo aumento di FPS

La frequenza di aggiornamento variabile, o chiamata più comunemente VRR, è l'arma segreta di PlayStation 5 per liberare la potenza grafica dei suoi giochi e aumentare notevolmente il numero dei loro fotogrammi al secondo, purché si disponga di un televisore o monitor compatibile.

Alcuni giochi, come Marvel's Spider-Man, Ratchet & Clank: Rift Apart o Devil May Cry 5, possono avere un aumento di FPS fino al 50% o più in entrambe le modalità prestazioni e fedeltà. A tal proposito, lo YouTuber ElAnalistaDeBits attraverso un video ha analizzato il VRR di PS5, consentendoci di vedere questo miglioramento.

Dal video si evince che i giochi di Insomniac Games sono quelli che hanno un maggior aumento di FPS. In Marvel's Spider-Man con VRR attivato, vengono evitati i problemi tipici della sincronizzazione verticale o della sua mancanza, come lo stuttering.

In modalità Performance (con una risoluzione dinamica di 1440p), Spider-Man Remastered oscilla tra 80 e 90 FPS, rispetto al limite a 60 FPS senza VRR. Nella modalità 4K Fidelity, sblocca anche il limite di 30 FPS e si aggira intorno ai 50 FPS.

Giochi come Ratchet & Clank: Rift Apart, in esclusiva per PS5, gira a 80-90 FPS ed è in grado di raggiungere 110 FPS in alcune occasioni in modalità Performance (limitato a 60 FPS senza VRR) e 50 in modalità Fedeltà (limitato a 30 FPS senza VRR).

Altri giochi che utilizzano VRR, come Dirt 5, Astro's Playroom o Resident Evil Village, non sbloccano il framerate come fanno i precedenti, ma migliorano l'input lag e lo stuttering.

Fonte: Wccftech