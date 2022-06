Psychroma è una nuova avventura cyberpunk a metà strada tra Observer e Detention

Uno dei nuovi annunci più intriganti dell'evento Future Of Play è stato Psychroma, un gioco di avventura horror cyberpunk realizzato dallo sviluppatore/publisher indie Rocket Adrift Games. Gli sviluppatori descrivono il loro gioco come un side-scroller guidato dalla narrazione in cui si gioca come un medium digitale. Immaginate qualcosa a metà strada tra Observer e Detention.

Il trailer richiama i misteri punta e clicca e ricrea perfettamente un'atmosfera retro futuristica. Il gioco è caratterizzato da uno stile pixel art che ricorda esattamente l'aspetto dei giochi d'avventura dell'epoca d'oro degli anni '90.

In questo trailer, la nostra protagonista Haze si sveglia sul divano in un appartamento dall'aspetto deprimente, descritto come una "casa cibernetica". Haze si risveglia poi nello stesso identico modo un altro paio di volte nel corso del trailer, il che fa pensare che si tratti di un altro gioco con loop temporali.

Il compito di Haze come medium digitale, a quanto pare, sarà quello di identificare ed esorcizzare il fantasma che infesta la casa in cui tutti i residenti (Haze compresa) sono apparentemente bloccati, psicologicamente se non fisicamente.

Psychroma è disponibile per la wishlist su Steam in questo momento, ma con una data di uscita prevista per il terzo trimestre del 2023.

Fonte: Rockpapershotgun.