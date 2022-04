Rainbow Six Mobile per iOS e Android annunciato ufficialmente, ecco tutti i dettagli

Ubisoft ha annunciato ufficialmente Rainbow Six Mobile, un nuovo titolo Rainbow Six costruito da zero per smartphone. Il gioco assomiglia in molti modi a Rainbow Six Siege, ma questo perché gli sviluppatori hanno lavorato a stretto contatto con coloro che hanno realizzato il gioco originale sette anni fa per tradurre l'esperienza nel modo più autentico possibile.

Rainbow Six Mobile è un FPS tattico in cui una squadra di cinque attaccanti tenta di infiltrarsi in un luogo fortificato sorvegliato da una squadra di cinque difensori. Ogni partita è al meglio di tre round, con le squadre che cambiano lato tra ogni round. I giocatori scelgono da una selezione di operatori di Rainbow Six Siege, un elenco che ricorda molto la scaletta di lancio del gioco originale. Ogni operatore ha il proprio gadget che può cambiare le sorti della battaglia per la propria squadra, rendendoli tutti unici e la loro padronanza essenziale.

Ubisoft ci tiene a sottolineare che questo gioco è ancora un FPS tattico. È stato ricostruito per gli smartphone per garantire che i controlli, l'interfaccia utente e persino l'audio funzionino nel miglior modo possibile per i dispositivi mobile.

Rainbow Six Siege ha oltre 80 milioni di giocatori registrati e, sebbene Rainbow Six Mobile non abbia una data di uscita specifica, Ubisoft punta al lancio nel 2022. Chiunque può registrarsi ora per avere la possibilità di giocare prima del suo lancio ufficiale. Se siete curiosi, a questo link potete dare uno sguardo alla nostra anteprima.

Fonte: IGN