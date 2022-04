Randy Pitchford di Gearbox ha acquistato il famoso locale per maghi Magic Castle

Il fondatore di Gearbox e appassionato di magia Randy Pitchford ha acquistato il Magic Castle di Hollywood.

Il Magic Castle è una proprietà situata su Franklin Avenue amata sia dai maghi che dagli ospiti, un mix di club house e luogo di spettacoli, e Pitchford sta investendo denaro per preservarlo come tale.

"Fondamentalmente tutto quello che so sull'intrattenimento è iniziato al Magic Castle", ha detto Pitchford, la cui specialità magica è il gioco di prestigio. "Sento di dover la mia carriera al Magic Castle".

Il Magic Castle è un edificio edoardiano in stile gotico costruito nel 1908 dal finanziere Rollin Lane e sua moglie Katherine. Negli anni '60 fu acquistato dalla famiglia Glover e dato in affitto ai fondatori del Magic Castle. È la sede dell'Accademia delle Arti Magiche, un gruppo di maghi appassionati e dediti alla celebrazione e conservazione della magia.

Gli ultimi tempi, tuttavia, non sono stati troppo buoni e il coronavirus, che ne ha forzato la chiusura temporanea, non ha aiutato. L'anno scorso il Magic Castle è stato anche oggetto di un'indagine del LA Times in cui 12 ospiti ed ex dipendenti hanno accusato il personale e i membri dell'accademia di molestie sessuali e discriminazione.

L'accademia è stata oggetto di varie offerte, inclusa una da parte di uno sviluppatore immobiliare.

L'accordo include il Magic Castle Hotel, un hotel in loco, e Pitchford non ha ancora rivelato il prezzo o i suoi piani futuri. Inoltre Pitchford è il nipote del maestro mago Richard Valentine Pitchford, noto come il Grande Cardini.

Maghi famosi tra cui David Copperfield e Penn Jillete hanno lodato Pitchford. "Tutta la comunità magica sta applaudendo Randy ed è entusiasta della nuova era del Magic Castle", ha detto Jillette. "E ora forse posso entrare senza cravatta perché conosco Randy."

Fonte: PCGamer.