Resident Evil 2, 3 e 7 per PC: Capcom ritira l'aggiornamento next-gen dopo i problemi segnalati dai giocatori

Le versioni PC di Resident Evil 2, 3 e 7 hanno ricevuto da poco l'aggiornamento next-gen che, su Windows, avviene in automatico ed è obbligatorio.

Tuttavia, questo aggiornamento ha causato diversi problemi di performance e i giocatori si sono lamentati dello stato dei tre remake dopo l'upgrade.

Capcom ha ascoltato la community e, attraverso Twitter, ha comunicato di aver ritirato l'aggiornamento next-gen e di aver ripristinato le versioni precedenti di Resident Evil 2, 3 e 7 per PC.

"A causa della risposta della community di Steam, abbiamo riattivato la versione precedente che non include il ray tracing e l'audio 3D migliorato", recita il tweet di Capcom.

