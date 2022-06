Resident Evil 2, 3 e 7 per PS5 e Xbox Series X/S sono ora disponibili

Capcom ha lanciato ieri, 13 giugno, le versioni PS5 e Xbox Series X/S di Resident Evil 2, 3 e 7.

Tutti e tre i titoli sono ora dotati di supporto per la risoluzione 4K, framerate "elevato", ray tracing e audio 3D.

I giocatori che non hanno ancora provato i giochi potranno acquistare le nuove versioni aggiornate per Xbox Series X/S e PS5 nei rispettivi negozi, ma gli attuali possessori su Xbox One e PS4 potranno ottenere gli aggiornamenti relativi alla loro piattaforma senza costi aggiuntivi. Anche i salvataggi saranno trasferiti.

La notizia degli upgrade per la current-gen promessi da Capcom arriva insieme a una serie di altri annunci relativi alla longeva serie di Resident Evil.

Tra questi, la data di uscita a ottobre per lo spin-off multigiocatore Re:Verse di Resident Evil Village, oltre all'eccitante notizia che i giocatori potranno presto vestire i panni di Lady Dimitrescu, il personaggio di Village più amato dai fan.

Fonte: Eurogamer.net.