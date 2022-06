Resident Evil Village VR sarà a pagamento per tutti

L'ultimo State of Play è stato occasione per vedere qualche titolo che sarà disponibile per il nuovo PlayStation VR 2 che, ancora non ha data di rilascio ufficiale ma che nel frattempo comincia ad avere una discreta line-up. Oltre a Horizon Call of the Mountain, arriverà anche Resident Evil Village in versione VR, seguendo le orme dell'ottimo settimo capitolo.

Abbiamo ulteriori notizie in questo caso grazie a PlayStation Blog, indicando come l'update VR per Village sarà a pagamento per tutti, anche per chi già ne possiede una copia. Potrebbe arrivare anche in una versione dedicata ma fatto sta che dunque, l'upgrade non sarà gratuito.

Del resto il lavoro svolto con Resindent Evil VII è tra gli apici raggiunti in questo settore e molto probabilmente Resident Evil Village sarà pari, se non superiore al suo predecessore. Anche il remake di Resident Evil 4 avrà una componente VR ma è ancora presto per scoprirne i dettagli.

Fonte: PlayStationBlog