RTX 4090 comincia a fondere i cavi: arrivate tante segnalazioni a Nvidia che ha cominciato a indagare

Sappiamo ormai tutti come la nuova RTX 4090 sia un mostro di potenza, con prestazioni doppie o quasi rispetto la vecchia generazione. Forse però, questa potenza è un po' troppa per alcuni sistemi standard.

Sono infatti arrivate diverse segnalazioni di utenti che hanno visto i propri cavi sciogliersi come neve al sole, soprattutto l'adattatore 12VHPWR dato in dotazione con la scheda video, creando danni anche alla porta d'alimentazione della stessa.

Dopo tutto ciò e contatti da The Verge, è intervenuto il portavoce di Nvidia Bryan Del Rizzo:

"Stiamo indagando sulle segnalazioni. Siamo in contatto con il primo proprietario e contatteremo l'altro per avere ulteriori informazioni".

Questo connettore però, non è la prima volta che desta preoccupazioni. Circa un mese fa infatti, lo youtuber JayzTwoCents aveva avanzato delle perplessità, definendolo pericoloso. La risposta di Nvidia non si fece attendere, attraverso le parole di Brandon Bell, senior technical marketing manager di Nvidia, riassumendo il tutto con "penso che ti preoccupi di problemi che non esistono".

A quanto pare invece un problema esiste e sicuramente arriveranno ulteriori novità nei prossimi giorni.

