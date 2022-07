Samsung punta tutto sui cellulari pieghevoli: 'è il loro momento'

Samsung si sta preparando per lanciare sul mercato la nuova gamma di cellulari pieghevoli e il presidente TM Roh ha pubblicato un nuovo post sul blog sostenendo che il tempo per i cellulari pieghevoli è ora dato che sono dispositivi sempre più richiesti dalle persone.

"Tre anni fa, i pieghevoli Galaxy potevano essere riassunti in una sola parola: radicale", ha scritto Roh. “Molto rapidamente, tuttavia, è diventato chiaro che questo design innovativo e flessibile si adattava perfettamente agli stili di vita moderni. Di conseguenza, quella che una volta era una novità tre anni fa è ora la scelta preferita da milioni di persone”.

Nel post, Roh afferma che l'industria ha distribuito quasi 10 milioni di smartphone pieghevoli in tutto il mondo nel 2021, una cifra in aumento del 300% rispetto al 2020.

Samsung ha distribuito un totale di 272 milioni di smartphone nel 2021. Detto questo, le spedizioni di smartphone pieghevoli non sono troppo impressionanti in confronto. L'analista Ross Young ha affermato che il numero effettivo di dispositivi pieghevoli venduti nel 2021 è di 7,9 milioni e IDC afferma che è ancora inferiore a 7,1 milioni. Tuttavia, con l'evolversi della tecnologia pieghevole, il numero di spedizioni sta gradualmente aumentando.

Per adesso le altre concorrenti come Apple non hanno nei piani uno smartphone pieghevole, anche se diverso tempo fa l'analista Mong-Chi Kuo aveva dichiarato che Apple stava testando effettivamente un iPhone pieghevole.

Fonte: Wccftech