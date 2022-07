Season A Letter To The Future è stato rinviato al 2023

Season: A Letter to the Future è stato rimandato. L’uscita del gioco era prevista per la fine del 2022, tuttavia gli sviluppatori di Scavengers Studio hanno deciso di rimandare il gioco di qualche mese, nel primo quadrimestre del 2023.

L’azienda ha annunciato il rinvio in un lungo post su Twitter, citando il desiderio di migliorare la qualità del gioco senza sacrificare la salute dello staff come ragione del rinvio.

Hello travellers, some news about SEASON: A letter to the future 💬 pic.twitter.com/T4gd7UWF8L — SEASON: A letter to the future (@SeasonTheGame) July 29, 2022

“Vogliamo essere certi di spingere la qualità del gioco senza intaccare la salute dell nostro team” dichiarano nel comunicato. “Season è sempre stato un lavoro da innamorati per la nostra squadra e questo tempo in più ci permetterà di perfezionare e rifinire il gioco per renderlo l’esperienza speciale che abbiamo sempre pensato sia.”

Il gioco uscirà su PC, PlayStation 4 e PlayStation 5.

Fonte: GamingBolt