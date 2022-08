SEGA e Atlus hanno annunciato la ricca line-up presente al Tokyo Game Show 2022

Dopo una Gamescom un po' sotto le aspettative, ci avviciniamo al Tokyo Game Show, che prenderà il via il 15 settembre e terminerà il 18 dello stesso mese. Molte compagnie stanno annunciando le varie line-up e quella che abbiamo a disposizione adesso è quella di SEGA e Atlus che oltre i loro prodotti porteranno anche qualcosa di esterno.

Ecco giochi e programma:

SEGA

Sonic Frontiers (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch, PC)

Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown (PS4)

ATLUS

Persona 5 Royal (PS5, Xbox Series, Xbox One, Switch, PC [Steam, Windows])

Persona 4 Golden (PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch, PC [Windows])

Persona 3 Portable (PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch, PC [Steam, Windows])

Partner

Disgaea 7 (PS5, PS4, Switch)

FIFA 23 (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, PC)

FIFA 23 Legacy Edition (Switch)

Goat Simulator 3 (PS5, Xbox Series, PC)

Gotham Knights (PS5, Xbox Series, PC)

Hogwarts Legacy (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch, PC)

Il 16 settembre invece, prenderà il via SEGA NEW, lo spettacolo di varietà e news sui giochi SEGA, incluso come programma speciale del Tokyo Game Show 2022 pieno delle ultime informazioni sui nuovi titoli SEGA e ATLUS.

