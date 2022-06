SEGA Mega Drive Mini 2 oltre a nuovi giochi riceverà anche il Cyber Stick

SEGA ha annunciato all'inizio di questo mese il Mega Drive Mini 2, un nuovo modello della replica in miniatura che aveva già lanciato anni fa. La principale novità di questo prodotto è che include i giochi del catalogo Mega-CD, l'accessorio per console che permetteva di riprodurre i compact disc sull'hardware originale.

Approfittando di ciò, l'azienda ha condiviso l'elenco delle opere selezionate per includere un totale di 50 giochi, di cui al momento conosciamo solo la metà.

Oltre ai giochi, SEGA ha annunciato che lo stesso giorno in cui il Mega Drive Mini 2 sarà in vendita in Giappone, verrà lanciata anche il Cyber Stick, una classica periferica che sarà ridisegnata per questa occasione e che avrà una connessione USB. Il suo prezzo tuttavia non sarà certo abbordabile poiché costerà 19.800 yen, cioè circa 140 euro, praticamente più del doppio del SEGA Mega Drive Mini 2 stesso, che invece ha un costo di circa 70 euro.

Sega's classic hardware producer Yosuke Okunari discusses the latest Mega Drive Mini 2 announcements: the games, the new USB Cyber Stick and more https://t.co/pQrXrhvkO6🇯🇵 https://t.co/txlFp7052w — GSK | https://blacklivesmatters.carrd.co/#donate (@gosokkyu) June 24, 2022

Mega Drive Mini 2 uscirà in Giappone il 27 ottobre e attualmente è focalizzato sul mercato giapponese. Staremo a vedere se la mini console arriverà anche nel resto del mondo.

Fonte: Eurogamer