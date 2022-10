SEGA vuole lanciare il suo misterioso 'Super Gioco' entro marzo 2026

Sega vuole realizzare il suo misterioso progetto "Super Game" entro l'anno fiscale che si concluderà a marzo 2026.

Come riportato da Eurogamer.net, nell'ultimo report della società si legge che l'azienda "si sta impegnando per creare un 'Super Game', un titolo importante che si diffonda a livello globale", senza però specificare cosa questo significhi effettivamente. Il CEO di Sega, Haruki Satomi, ha tuttavia illustrato le intenzioni e la strategia del "Super Game", che a quanto pare mira ad attirare gli streamer.

"Una strategia per generare titoli di successo è la creazione di un 'Super Game', un titolo globale su larga scala", ha dichiarato Satomi. "Attualmente stiamo sviluppando un gioco di questo tipo, con l'obiettivo di lanciarlo entro l'anno fiscale che terminerà a marzo 2026".

"L'obiettivo finale della strategia del 'Super Game' è quello di creare un gioco così rivoluzionario da attirare un numero di utenti attivi di gran lunga superiore a quello dei giochi del Gruppo fino ad oggi. Una chiave per raggiungere questo obiettivo è la capacità di riunire una grande community, che coinvolga non solo i giocatori ma anche gli streamer che trasmettono il gioco e gli spettatori che guardano i loro video".

Satomi ha poi sottolineato come il tipo di community, che si sviluppa dalle community di streaming, aggiunga "un valore al gioco inimmaginabile per gli sviluppatori, e scateni un movimento più ampio - che può poi attirare ancora più utenti e far crescere la presenza del gioco in modo esponenziale".

Il report ha anche sottolineato che Sega comprende l'importanza di alcuni dei suoi giochi più vecchi e prevede di "sviluppare ulteriormente queste IP attraverso remake, rimasterizzazioni, reboot, ecc. e di offrirle a servizi in abbonamento e ad altre forme di monetizzazione su più canali", citando titoli come Jet Set Radio, Crazy Taxi, Out Run e Shinobi.

Nel frattempo, la serie Sonic sta andando molto bene e ha raggiunto 1,5 miliardi di unità vendute in tutto il mondo, un risultato davvero impressionante. Con l'arrivo di Sonic Frontiers il prossimo 8 novembre, questa cifra non potrà che aumentare.

Fonte: VG247.