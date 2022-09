Shadow of the Tomb Raider e Submerged disponibili gratuitamente su Epic Games Store e annuncio di quello della prossima settimana

Come annunciato settimana scorsa, Shadow of the Tomb Raider, in versione Definitive Edition, è dispobile gratuitamente su Epic Games Store. Il terzo capitolo della serie reboot del franchise (di cui vi invitiamo a recuperare la live sul nostro canale Twitch) racconta il lato oscuro di Lara Croft, della sua superbia e di un interessante rovesciamento di ruoli purtroppo mitigati dalla nuova direzione intrapresa per questo capitolo.

Riprendendo infatti quanto fatto in Rise of the Tomb Raider, Shadow amplia tombe e missioni secondarie, in ambienti più ampi che però inficiano sul ritmo della narrazione. Rimane però un ottimo capitolo della trilogia. L'altro titolo disponibile è Submerged: Hidden Depths, ambientato in un mondo ormai sommerso dalle acque ma molto più carino a vedersi di Waterworld con Kevin Costner.

Ma sappiamo cosa ci sarà la prossima settimana, e per tutti gli amanti del buon vino e della vendemmia, non può che far piacere: parliamo infatti di Hundred Days, un simulatore vitivinicolo tutto da gustare:

"La produzione di vino potrebbe essere la tua avventura più emozionante. Produci il vino migliore interagendo con il terreno e la natura, e porta la tua azienda vinicola al successo mondiale. Lo splendido viaggio nella tradizione della produzione di vino inizia ora."

Fonte: EpicGamesStore