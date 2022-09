She-Hulk ha una CGI molto scarsa nell'episodio 3 per i fan, 'peggio di una cutscene di GTA per PS2'

I fan hanno criticato gli sforzi di Marvel in termini di CGI per la serie She-Hulk: Attorney at Law sin dal trailer di presentazione.

Il materiale promozionale iniziale ha ricevuto così tante critiche che il regista dello show ha risposto ai critici, difendendo l'interpretazione di Jennifer Walters.

Tuttavia, i fan dello show continuano a notare una cattiva CGI già dal terzo episodio, affermando che alcune scene sembrano "peggio di una cutscene di GTA".

La clip in questione che sta raccogliendo le maggiori critiche è una scena in cui She-Hulk entra nell'ufficio di Nikki Ramos e si siede a parlare con lei.

Gli spettatori possono chiaramente notare che il modo in cui She-Hulk entra nella stanza, così come i movimenti nella scena, ha un aspetto leggermente inquietante.

Non si tratta solo di questa scena. La CGI di qualità scarsa permea gran parte del terzo episodio.

La CGI del terzo episodio ha spinto alcuni fan a implorare Disney di "ridare un budget al MCU", ma altri online hanno fatto notare che potrebbe non essere così semplice.

"Il budget non è il problema...", ha osservato l'utente Twitter NeroSub98. "È il sovraccarico di lavoro degli artisti VFX, le scadenze estremamente strette e la delocalizzazione di gran parte del loro lavoro a terze parti che non hanno abbastanza esperienza o un rigoroso controllo di qualità".

