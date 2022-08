Ship of Fools è un interessante co-op roguelite 'sottomarino'. Trailer e data di uscita

Lo sviluppatore con sede in Quebec Fika Productions ha rivelato una data di uscita e un nuovo trailer per il suo ultimo roguelite marinaro, Ship of Fools.

Il gioco offrirà una nuova svolta al genere roguelite portandoci dentro al mare quando verrà lanciato il 22 novembre. Voi e potenzialmente i vostri amici, dato che questo interessante gioco supporta la modalità cooperativa sia online che a schermo diviso, intraprenderete un viaggio attraverso il mare, in cui dovrete gestire i cannoni della vostra nave per combattere una varietà di terrificanti mostri marini.

Il trailer di Ship of Fools, che ne annuncia anche la data di uscita fa sicuramente molto per far sembrare il gioco una deliziosa esperienza cooperativa. La mappa è molto interessante poiché costruita con esagoni, il che sembra che giocherà un ruolo importante sia nella strategia che nella rigiocabilità. Qui di seguito potete dare uno sguardo al trailer.

Come abbiamo detto, Ship of Fools sarà disponibile dal 22 novembre su PC. Per maggiori informazioni sul gioco potete visitare la sua pagina Steam.

Fonte: PCGamer