Skate sarà 'un'autentica evoluzione' della serie

Electronic Arts ha rivelato ulteriori informazioni sul suo prossimo reboot di Skate, tra cui il fatto che si tratterà di un gioco live free-to-play e il motivo per cui non si chiamerà Skate 4.

In realtà è da un po' che tutti lo chiamano Skate 4, perché quando EA ha iniziato a parlarne c'erano già tre giochi precedenti e le sequenze numeriche sono generalmente il modo in cui funziona l'industria. Ma il direttore creativo Cuz Perry ha sottolineato che il nuovo Skate è qualcosa di completamente diverso.

"Non è un sequel. Non è un remake. Non è un reboot, un prequel, niente di tutto questo. Non è un remake o un remaster", ha detto il direttore creativo Cuz Perry. "Questo significa che non siamo un titolo iterativo. Non ci sarà uno Skate dal 5 al 10, non lo faremo uscire in continuazione. Faremo questo, ascolteremo quello che ci direte nel corso del tempo e inseriremo le caratteristiche che vorrete".

Dan McCulloch, direttore generale di Full Circle, sviluppatore di Skate, ha descritto il nuovo gioco come "un'autentica evoluzione del franchise di Skate che potrà essere apprezzato da tutti i giocatori per gli anni a venire". Ciò significa che si tratterà di un gioco vivo, con aggiornamenti regolari, nuovi contenuti e aggiornamenti stagionali previsti "per gli anni a venire". Sarà anche free to play, supportato da microtransazioni, ma non da loot box.

"Sapevamo che per supportare un mondo free-to-play infinito e in continua evoluzione come quello di Skate, avremmo dovuto studiare modelli diversi per il gioco stesso, il che significa che ci saranno microtransazioni. E sappiamo che questo è un argomento delicato. Per questo motivo, quando abbiamo deciso di esplorare questo modello, abbiamo stabilito alcune regole di base da seguire". Queste regole includono: nessuna opzione pay-to-win, nessuna restrizione del gameplay o delle mappe dietro paywall, nessuna vendita di "vantaggi che alterano il gameplay" e niente loot box.

Skate arriverà su PC, console last e current gen e dispositivi mobile. Supporterà pienamente il cross-play e la cross-progression su tutte le piattaforme. Non c'è ancora una data di uscita - McCulloch ha detto che il gioco sarà lanciato "quando sarà pronto" - ma se siete ansiosi di provarlo, potete iscrivervi alla closed beta su ea.com.

