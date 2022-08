Skyrim vede l'ingresso del sistema Nemesi di Monolith grazie a una mod

Una delle più importanti innovazioni in campo videoludico negli ultimi anni è sicuramente il Sistema Nemesi creato da Monolith per i suoi La Terra di Mezzo: L'Ombra di Mordor e La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra, una caratteristiche in grado di creare un legame narrativo tra il protagonista Tallion ─ e di conseguenza noi ─ e i vari orchi sconfitti o in grado di batterci.

Purtroppo tutto ciò è sotto brevetto e non vedremo questa interessante idea almeno fino all'eventuale prossimo capitolo della serie o in qualche nuova IP del team di sviluppo. Ma se avete Skyrim e siete curiosi di capire grossomodo come funziona, non vi resta che scaricare l'ultima mod creata da Syclonix.

Convinto di non aver violato il brevetto, affermando che questo sistema non è una copia esatta di Nemesi, Syclonix ha introdotto la possibilità per i nemici entro i 25 livelli di differenza, di accrescere la loro forza, appropriandosi di un nome unico. Inoltre, rubano le nostre armi.

Per poterle recuperarle, bisogna scovarlo e sconfiggerlo ma non sarà un'impresa facile. La mod infatti crea non solo missioni apposite ma sta attenta a creare particolari bonus per i nemici divenuti nemesi, oltre a influenzare le location.

Altra modifica, necessaria per il funzionamento della mod è che si è impossibilitati a morire: per non perdere i nuovi dati infatti, si è semplicemente teletrasportati da un'altra parte della mappa. Non resta che provarla, sperando che non lo faccia Monolith.

Fonte: IGN