Snaccoon, a caccia di snack nei panni di un procione in un video gameplay

Il Future Games Show è terminato ed è stato presentato Snaccoon, un gioco di avventura stealth che ci consente di correre come un procione della spazzatura, rubare cose e, se il titolo è qualcosa su cui basarsi, cercare snack in un mondo che li ha banditi. Questo trailer è stata la prima rivelazione del gameplay di Snaccoon, che al momento non è datato ed è elencato come "prossimamente" alla fine del trailer.

Il trailer inizia mostrando il titolare Snaccoon che si sveglia da un pisolino in un vicolo, prima di girovagare e cercare cibo. Mentre lo fa, è stato rivelato che il mondo di Snaccoon ha bandito tutti gli snack, presumibilmente agendo come la motivazione incredibilmente riconoscibile del personaggio principale.

Vediamo il nostro procione saltare sui bidoni, sgattaiolare attraverso le prese d'aria con alcune meccaniche platform che sembreranno familiari a chiunque abbia giocato a Stray all'inizio dell'anno. Il procione vede quindi la foto di una ciambella e salta dallo sfiato, dove procede a causare il caos nel piccolo caffè, che stranamente ha solo piante in vendita invece di snack. Eccovi il trailer.

Al momento Snaccoon non ha una pagina Steam, ma ha un sito web che dice che il gioco chiede ai giocatori di "Sii agile. Sii intelligente. Trova snack". Non ci resta che attendere ulteriori dettagli.