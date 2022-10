Sniper Ghost Warrior e non solo: CI Games lavora a uno shooter live-service 'premium'

Il publisher di Sniper: Ghost Warrior, CI Games ha annunciato di essere al lavoro su uno "sparatutto tattico multiplayer PVE premium", progettato come titolo live-service.

Come riportato nella nuova roadmap quinquennale aggiornata per gli investitori, il nuovo gioco live-service di CI, nome in codice Project Scorpio, sarà sviluppato dal suo studio interno Underdog Studio - che produce i giochi Sniper: Ghost Warrior - con un lancio previsto per il 2024/25. CI afferma che il titolo sarà supportato da meccaniche di acquisti in-game, eventi ed esports dopo il lancio.

Oltre a Project Scorpio, Underdog sta collaborando con uno studio partner, al momento senza nome, per sviluppare il prossimo titolo della serie Sniper: Ghost Warrior. I dettagli in merito sono limitati, ma anche in questo caso si punta a un'uscita nel 2024/25.

Prima di questo, ci sarà il reboot di Lords of the Fallen il prossimo anno, sviluppato dallo studio Hexworks di CI, un team che ha davanti a sé anni molto impegnativi. Hexworks sta anche lavorando a un nuovo "ambizioso" action-RPG, attualmente noto come Project III, che dovrebbe arrivare nel 2025/26, e sta collaborando con lo sviluppatore BatFields per l'altrettanto misterioso Project Survival.

Previsto in uscita prima del 2025, questo progetto realizzato con Unreal Engine 5 è descritto come una "nuova IP che punta al successo del genere survival" e che avrà un tema "commercialmente valido".

"Con la nostra strategia globale evoluta e la nostra roadmap incentrata su contenuti premium per console e PC, stiamo assicurando il continuo successo e la crescita futura dell'azienda", ha dichiarato Marek Tyminski, CEO di CI Games, in un comunicato che accompagna la roadmap aggiornata. "Non vediamo l'ora di sviluppare ulteriormente le IP nuove ed esistenti, diversificando al contempo il nostro portfolio in altre interessanti aree di intrattenimento".

