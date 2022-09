Sons of the Forest rinviato ancora. Il sequel di The Forest arriverà il prossimo anno

Endnight Games ha annunciato "un ultimo" rinvio per Sons of the Forest, con il sequel horror-survival che ora arriverà il 23 febbraio del prossimo anno.

Sons of the Forest è il sequel diretto dell'apprezzato The Forest di Endnight (la cui versione 1.0 è stata lanciata nel 2018 dopo quattro anni di accesso anticipato), un gioco che combinava l'inclinazione del genere survival per lo scavenging e il crafting con un elemento horror inquietante, quando il protagonista Eric Leblanc cercava il figlio nella foresta infestata dai cannibali dopo un incidente aereo.

Sons of the Forest, che questa volta vede i giocatori sulle tracce di un miliardario scomparso su un'isola remota, doveva essere lanciato originariamente a maggio di quest'anno, ma Endnight ha poi deciso di posticiparne l'uscita a ottobre per poter realizzare il suo "prossimo passo nei giochi di sopravvivenza".

Tuttavia, con il mese di ottobre sempre più vicino, Endnight ha annunciato un altro rinvio per il progetto, facendo slittare l'uscita al prossimo anno. "A causa della portata del nostro nuovo gioco Sons Of The Forest", ha scritto lo studio su Twitter, "è stato difficile individuare una data di uscita esatta, e oggi siamo costretti a rimandarlo un'ultima volta".

Sons of the Forest arriverà quindi il 23 febbraio 2023, una mossa che, secondo Endnight, "ci darà il tempo di completare le rifiniture che riteniamo necessarie".

Fonte: Eurogamer.net.