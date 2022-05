Sony conferma che i contenuti non possono più essere trasferiti tra PS3 e PS Vita

Da un paio di settimane, i possessori di PS Vita si lamentano del fatto che non è più possibile trasferire i giochi tra PS3 e il sistema portatile di Sony.

L'errore sembrava coincidere con una serie di nuovi aggiornamenti firmware distribuiti intorno all'11 maggio 2022, che sono stati lanciati per rafforzare la sicurezza degli account. Sfortunatamente, ciò ha messo la parola fine alla possibilità di spostare i contenuti tra le due console.

Il titolare della piattaforma ha riconosciuto solamente ora il problema e ha ufficialmente confermato di aver rimosso la funzionalità.

"Dall'11 maggio 2022 i contenuti non possono essere trasferiti dalle console PS3 ai sistemi PS Vita", riconosce una FAQ di supporto. "I contenuti possono ancora essere scaricati direttamente su console PS3 o sistemi PS Vita oppure possono essere trasferiti utilizzando un PC."

Il vecchio Content Manager Assistant di Sony può essere utilizzato per trasferire i giochi tra un PC e PS Vita, ma questo è un software piuttosto vecchio ora. La sicurezza dell'account per PSN è importante, ovviamente, ma forse il numero di persone interessate da questo problema non sarà particolarmente alto, anche se è un potenziale inconveniente per chi sposta regolarmente contenuti tra PS3 e PS Vita.

Fonte: Pushsquare.