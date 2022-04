Sony sembra aver disattivato le carte prepagate PlayStation Plus per impedire i rinnovi

Diversi giocatori PlayStation hanno riferito di non essere in grado di riscattare le loro carte PS Plus e PS Now prepagate a causa del fatto che Sony le avrebbe bloccate. Sembra che Sony stia bloccando l'attivazione delle carte prepagate PS Plus e PS Now prima dell'arrivo del nuovo PS Plus.

Secondo diversi utenti online, ogni volta che hanno provato a riscattare carte prepagate, il PS Store mostra semplicemente un messaggio di errore che dice: "Impossibile riscattare la carta prepagata. Riprova più tardi".

Ciò potrebbe essere dovuto alla decisione di Sony di voler bloccare coloro che stanno tentando di accumulare abbonamenti per ottenere il nuovo abbonamento a PS Plus a un costo inferiore. L'idea alla base di ciò deriva dal fatto che gli abbonati PlayStation Now/Plus verranno trasferiti a PlayStation Plus Premium (il livello più alto del servizio di abbonamento PlayStation) senza costi aggiuntivi finché il loro abbonamento attuale è attivo. Una volta esaurito, però, verrà addebitato il nuovo importo.

@AskPS_UK I been having Issue not Redeeming The Code I have waited for 3 days And still not subscribed my subscription is ending today please Help 🙏 #PSUK #PSPlusUK pic.twitter.com/eyO4TzdBxk — #TribalChief🌹 乃ムり乇尺 🥀 (@heelishEdgeKliq) April 27, 2022

Alcune persone avevano pianificato di accumulare più abbonamenti annuali per ottenere il prezzo più basso il più a lungo possibile. PlayStation, ovviamente, non sembra essere una fan di questa scorciatoia, quindi potrebbe aver impedito temporaneamente alle persone di riscattare le loro carte prepagate.

Attualmente Sony non ha ancora fatto nessun commento, perciò rimanete sintonizzati con noi per eventuali informazioni che arriveranno prossimamente.

Fonte: Eurogamer