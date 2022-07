Sony: un nuovo avvocato antitrust fra le sue fila

Sony Interactive Entertainment Corp. ha assunto un nuovo avvocato esperto di antitrust e politiche pubbliche che ha ricoperto una posizione simile presso Uber Technologies Inc., dal nome Gregory McCurdy,

McCurdy, il nuovo senior director di Sony per la competizione e gli affari normativi, arriva mentre l’azienda ha recentemente fatto un'acquisizione chiave e ha affondato un'azione di classe antitrust. McCurdy ha lasciato Uber l’anno scorso.

Un portavoce di Sony ha confermato l’assunzione di McCurdy, che ha annunciato in un recente messaggio pubblicato sul suo profilo LinkedIn.

"Il mondo dei videogiochi è affascinante e sarà una nuova grande avventura per me", ha detto McCurdy tramite LinkedIn. Ha trascorso più di 15 anni come avvocato senior in Microsoft. prima di entrare a far parte di Uber nel 2015. "Lo so udai miei giorni di Microsoft quando fu lanciata Xbox per competere con PlayStation", ha detto McCurdy.

Fonte: Bloomberglaw