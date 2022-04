PlayStation su mobile: Sony è pronta a portare le sue più famose IP in un nuovo mercato

Sony sembra finalmente aprirsi a un mercato più ampio, con le sue esclusive approdate finalmente su PC, come Horizon Zero Dawn e God of War, ma anche su un servizio streaming non proprietario come Nvidia GeForce Now. L'ermetica PlayStation si sta dunque dischiudendo, seguendo una via intrapresa da Microsoft qualche anno fa.

Questa nuova strategia passa anche dal nuovo PlayStation Plus e, a quanto pare, anche dal mobile. Diverse posizioni aperte in PlayStation Global suggeriscono infatti prodotti pensati per questo mercato, sfruttando tutti i migliori brand dei propri studi, sfruttando vari metodi di monetizzazione per aumetare i ricavi.

Si parla probabilmente di titoli free-to-play, ma c'è di più: secondo il noto insider Idle Sloth, Sony starebbe pensando di creare l'etichetta PlayStation Mobile soprattutto per aggredire il mercato cinese, un'immensa miniera d'oro da questo punto di vista. L'apertura dei principali competitor in altri settori (con Nintendo ancora fuori da tutto ciò) segna ancora di più la morte della "console war", un duro colpo per chi ci crede ancora ma i fatti sono inequivocabili.

