Square Enix pensa ancora che il futuro dell'azienda risieda nella tecnologia blockchain

Il presidente di Square Enix, Yosuke Matsuda, ha spiegato in dettaglio come si aspetta che lo studio tragga vantaggio dalla tecnologia blockchain in una nuova intervista.

Matsuda ha affermato che lo sviluppo di giochi tradizionale, specialmente nel mercato interno giapponese, ora "non è abbastanza" per l'azienda, aggiungendo che vuole "utilizzare il potere dei [contenuti di gioco autonomi] per creare giochi che continueranno ad evolversi" e utilizzare tecnologia blockchain per incentivare qualsiasi contenuto generato dagli utenti.

"In futuro, vorremmo provare a fornire 'contenuti di gioco autonomi'", ha detto il presidente a Yahoo Japan (via VGC).

“Finora, nella maggior parte dei giochi, fornivamo il contenuto come prodotto finito e i giocatori giocavano a quel contenuto. Tuttavia, c'è un certo numero di giocatori nel mondo che vuole contribuire a rendere i giochi più interessanti, creando nuove ambientazioni e modalità di gioco".

"In futuro, vogliamo utilizzare il potere di queste persone per creare giochi che continueranno ad evolversi", ha aggiunto. "Se possiamo anche fornire incentivi a coloro che contribuiscono allo sviluppo utilizzando tecnologie come la blockchain, esiste la possibilità che dalle idee degli utenti possano essere creati contenuti innovativi e interessanti".

In precedenza Matsuda ha detto che gli NFT e la tecnologia blockchain potrebbero diventare importanti nei videogiochi, affermando che crede che saranno le principali aree di crescita per il settore nel 2022.

Fonte: Eurogamer.net.