Square Enix vuole creare NFT 'incentrati sulla storia'

Square Enix ha condiviso informazioni sui piani futuri dell'azienda, che includono la creazione di NFT "incentrati sulla storia". Queste informazioni sono apparse durante la recente relazione dell'assemblea degli azionisti di Square Enix. Il report ha anche rivelato l'entità del successo finanziario di Final Fantasy XIV. Inoltre, è stato dato uno sguardo a come si sta comportando il mercato mobile dell'azienda.

Final Fantasy XIV è aumentato del 56% rispetto all'anno precedente. I report passati sul continuo successo di FFXIV hanno menzionato l'espansione Endwalker, uscita nel dicembre 2021. Mentre Square Enix ha continuato a espandere la sua divisione mobile, non è stato riportato alcun cambiamento o successo significativo tra le sue recenti uscite.

Tuttavia, Square Enix ha ulteriormente rivelato le sue intenzioni di incorporare NFT nel suo modello di business in qualche modo tangibile. Questo include lo sviluppo di "giochi e intrattenimento blockchain" e, soprattutto, la produzione di NFT che si concentreranno sulle storie. Questo obiettivo è incluso nella strategia a medio termine di Square Enix. A proposito della trasformazione di Dragon Quest e Final Fantasy in giochi blockchain, il presidente di Square Enix Yosuke Matsuda ha dichiarato quanto segue:

"È ancora un po' troppo presto per prendere in considerazione la realizzazione di giochi blockchain di Dragon Quest e Final Fantasy, e non ci stiamo pensando".

Nel gennaio 2022, Matsuda ha parlato dell'interesse per il "Metaverso" e per altre tecnologie blockchain. In una dichiarazione, ha espresso interesse per il modello "play to earn". Tuttavia, al di fuori della creazione di NFT per Million Arthur, l'azienda non si è ancora impegnata nello sviluppo e nel lancio di NFT in associazione a titoli più mainstream.

Fonte: Siliconera.