Square Enix svende tutto il catalogo Eidos

Square Enix ha avviato una serie di svendite dedicate ai titoli Eidos nel suo negozio ufficiale, con dei prezzi davvero bassissimi. L’iniziativa è partita in concomitanza della conclusione della cessione della divisione occidentale a Embracer Group ( qui trovate una descrizione di questo colosso del mondo videoludico).

Troviamo giochi come Marvel’s Avenger a 4 dollari per PC e addirittura a 2 per console, con la Endgame Edition a 6 dollari su steam e 4 su console. L’edizione Earth’s Mightiest Edition può essere acquistata a 15 dollari a fronte del prezzo originale di 149,99 dollari.

Stessi sconti per Marvel’s Guardians of the Galaxy, venduto a soli 3 dollari su console e 6 su Steam. Ma non solo, anche Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition viene venduto a 3 dollari, mentre Rise of the Tomb Raider a 1!

Insomma, fatevi un giro sul negozio Square che ne vale proprio la pena.

Fonte: The Gamer