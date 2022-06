S.T.A.L.K.E.R. rimasterizzato da un modder sembra lasciare il segno

Il capitolo originale di S.T.A.L.K.E.R., Shadow of Chernobyl, è stato pubblicato per la prima volta nel lontano 2007. Mentre attendiamo il nuovo gioco della serie da GSC Game World, un particolare fan e modder sta cercando di rimasterizzare il gioco originale.

Il modder Andrey0007 si è occupato di questo remaster per i fan di S.T.A.L.K.E.R: Shadow of Chernobyl e ha rivelato alcuni screenshot del suo lavoro. La mod creata da Andrey0007 per il gioco sostituisce tutte le texture con versioni 4K. Mentre alcune di queste operazioni verranno eseguite utilizzando le tecniche di upscaling dell'IA, in alcuni casi il modder creerà anche texture completamente nuove.

Ma questo non è tutto, dato che Andrey0007 ha piani ancora più grandi per questa mod. Mentre abbiamo intravisto come il modder vuole trasformare quello che è già un ambiente coinvolgente, Andrey0007 ha anche in programma di sostituire suoni, dialoghi, NPC e persino shader con altri di qualità superiore. Qui di seguito potete dare uno sguardo ad alcune immagini.

Purtroppo, non si sa quando la mod di revisione sarà completata e pronta per tutte le persone che vogliono giocare al titolo "rimasterizzato".

Fonte: DSOG