Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge – Enhanced Edition annunciato per PlayStation VR 2

Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge - Enhanced Edition è stato annunciato per PS VR2 durante lo State of Play di settembre di Sony. Galaxy's Edge è stato originariamente lanciato per Oculus Quest nel 2020. Questo titolo esclusivo per VR è stato sviluppato da ILMxLab e presentava un'avventura in-game basata sui Disneyland Resort e Walt Disney World Resort Ride. Questo porting uscirà nel 2023, in esclusiva per PlayStation VR2.

Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge - Enhanced Edition sarà rinnovato con diverse nuove caratteristiche e promette di sfruttare al meglio PlayStation 5 e PSVR 2. I giocatori controllano un tecnico riparatore di droidi che si schianta sul pianeta Batuu. Da quel momento in poi, si esplorerà un mondo e si parteciperà a missioni direttamente ispirate all'esperienza del parco a tema Disney Galaxy's Edge.

Trattandosi di un'avventura di Star Wars, nel gioco compaiono numerosi personaggi dei film. R2-D2, C-3PO e il piccolo Maestro Jedi verde in persona, Yoda, fanno tutti la loro comparsa. La Guavian Death Gang è il nemico principale che dovrete affrontare nel corso dell'esperienza.

I personaggi del parco a tema, come Mubo e il negoziante Ithoriano Dok-Ondar, fanno la loro apparizione e forniscono missioni ai giocatori. Anche alcune attrazioni del parco a tema diventeranno ambienti esplorabili dai giocatori.

L'edizione migliorata sarà progettata per sfruttare i controller di PSVR 2 e il tracciamento degli occhi per mantenere la precisione dei movimenti e per migliorare la qualità visiva rispetto alla versione originale di Oculus Quest. Nell'annuncio non sono stati menzionati nuovi contenuti.

Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge - Enhanced Edition non ha ancora una data di uscita.

Fonte: Gamepur.