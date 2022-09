Steam Deck mostra la sua dock al Tokyo Game Show

Mentre gli utenti di Steam Deck stanno ancora aspettando di poter mettere le mani sulla dock ufficiale della portatile di Valve, l’azienda la sta utilizzando tranquillamente durante il Tokyo Game Show.

Ancora non in vendita, la dock viene utilizzata per mostrare i giochi durante lo show giapponese, con i fan della console che hanno scattato alcune foto e condivise nei vari subreddit, dando particolare rilevanza alle porte presenti nel retro del supporto.

Con una spettacolare foto del retro vediamo che ci sono varie porte usb-b, una ethernet, una HDMI ed una USB-C che sembra atta ad alimentare il tutto. Peccato l’assenza di altre porte USB-C. Comunque la presenza fisica di questo oggetto del desiderio al Tokyo Game Show dimostra che ormai è pronto alla distribuzione.

Va detto che questa dock oltre ad aumentare le porte della console non fa. Le sue funzionalità sono identiche a quelle che potete trovare su altri lidi e utilizzare, ad esempio, su Nintendo Switch.

Voi che ne pensate? Siete possessori di una Steam Deck? Comprerete questa dock? Fatecelo sapere nei commenti.

Fonte: Gamesradar