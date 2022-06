Steam Deck, la docking station targata JSAUX arriverà questo mese, aperti i preordini

Tramite un comunicato stampa, il produttore tecnologico JSAUX ha annunciato che la sua linea di accessori per Steam Deck, composta da una docking station e una custodia protettiva, sono ora disponibili per l'acquisto sul suo sito Web ufficiale a $ 39,99 e $ 21,99 rispettivamente. Gli ordini inizieranno a essere spediti a partire dal 30 giugno.

I giocatori saranno in grado di mettere le mani su una docking station che consente loro di giocare in 4K a 60 Hz su una TV mentre hanno lo Steam Deck in carica, con accesso a una varietà di porte che consentono più componenti aggiuntivi, da dischi rigidi esterni a una connessione ethernet.

Ecco le caratteristiche principali della docking station:

Docking station 5 in 1 per Steam Deck. Dotato di un'uscita HDMI 4K a 60 Hz, un ingresso RJ45/Ethernet, una porta USB-C per la ricarica e due porte USB-A 2.0, per esplorare un nuovo modo di giocare con Steam Deck.

Uscita HDMI 4K a 60 Hz. Lo Steam Deck Dock è dotato di un'uscita HDMI 2.0 4K a 60 Hz. Quando si collega un monitor 4K esterno, è possibile avere un'esperienza visiva più nitida e fluida.

Velocità di ricarica completa per Steam Deck. La docking station JSAUX Steam Deck supporta un'erogazione di potenza massima di 100 W, che è sufficiente per caricare Steam Deck alla massima velocità se abbinato al caricatore originale.

La docking station JSAUX all-in-1 Steam Deck unisce Hub e sta perfettamente insieme.

La Docking Station è progettata per Steam Deck, ma è anche compatibile con iPad e telefoni Android con porte USB-C.

Qui di seguito invece potete dare uno sguardo alle caratteristiche della custodia.