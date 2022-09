Steam Deck, tutti la usano come una Nintendo Switch più potente

Gli utenti di Steam Deck, nonostante abbiano fra le mani un “palmare” potente, lo usano come una versione potenziata di Nintendo Switch. Vale ha rilasciato una lista dei giochi più usati sulla portatile ed in primi in classifica sono titoli disponibili anche sulla console giapponese. Certo, sulla portatile di Nintendo non ci girano Elden Ring o Spider-man, ma con il cloud gaming non si sa mai cosa potrà accadere in futuro.

And just like that, August is over! Taking a quick look back, here are the top games on Steam Deck for the past month, sorted by total hours played. pic.twitter.com/FuDRLh2XaO — Steam Deck (@OnDeck) August 31, 2022

Sicuramente la Steam Deck è la risposta al form factor di Nintendo Switch che può gestire anche giochi moderni, tuttavia questa potenza ha un costo: la batteria ha una durata molto bassa e giochi tripla AAA ne diminuiscono velocemente la durata.

Non sorprende che giochi in prima persona, tranne Skyrim, non siano in cima alla classifica, per non parlare dell’assenza di titoli competitivi: effettivamente giocare a CS:GO sulla portatile di Valve è una vera e propria ginnastica per le dita che potrebbe del resto rivelarsi inutile contro i giocatori che usano mouse e tastiera.

