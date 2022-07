Steam Deck: la sua libreria conta già 4000 titoli contrassegnati come verificati o giocabili

La portatile Valve, Steam Deck sta andando a gonfie vede con la sua libreria di titoli compatibili, che aumentano costantemente di numero sino ormai a raggiungere quota 4000 tra giochi verificati o comunque giocabili.

Se per verificato si intende un gioco totalmente ottimizzato per Steam Deck, giocabile è qualcosa che ci si avvicina molto, ma ciò non significa che i titoli disponibili per la console siano solo 4000. Potenzialmente è possibile far girare l'intera libreria Steam anche se i risultati non saranno sempre all'altezza.

Molte software house e non solo stanno risolvendo comunque i problemi di compatibilità con SteamOS e grazie a SteamDB oggi sappiamo che 1867 giochi si fregiano dell'etichetta di "verificato" dunque, funzionano perfettamente. 2140 sono "giocabili", ovvero titoli che potrebbero mostrare qualche incertezza tecnica ma nulla che comprometta l'esperienza.

Rimane un restante 1600 che ancora non sono compatibili con la console. Gli ultimi giochi a essere Verificati sono:

Blossom Tales: The Sleeping King

Apico

The Longing

The LEGO Movie 2 - Videogame

Axiom Verge 2

Stray

Fonte: GamingOnLinux