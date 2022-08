Steam Deck in cima alla classifica settimanale di Steam, seguono Marvel's Spider-Man e Cult of the Lamb

Steam Deck è rimasto al primo posto nella classifica settimanale dei più venduti di Steam per la settimana 33, 2022, terminata il 21 agosto 2022.

Marvel's Spider-Man Remastered è rimasto al secondo posto nella sua seconda settimana disponibile. Cult of the Lamb nella sua seconda settimana è in rialzo di un posto al terzo posto, mentre Farthest Frontier è in rialzo dal quinto al quarto posto. Stray salta di tre posizioni al quinto posto, mentre FIFA 23, Elden Ring e Ready or Not si trovano nella seconda metà della classifica. Ecco di seguito la Top 10.

Steam Deck Spider-Man Remastered Cult of the Lamb Farther Frontier Stray FIFA 23 Elden Ring Ready or Not Valve Index Counter-Strike: GO Prime Status Upgrade

Steam Top Sellers Last Week



1. Steam Deck

2. Spider-Man Remastered

3. Cult of the Lamb

4. Farthest Frontier

5. Stray

6. FIFA 23

7. Elden Ring

8. Ready or Not

9. Valve Index

10. CS: GO Prime Status Upgrade pic.twitter.com/c8FnEKra0t — Benji-Sales (@BenjiSales) August 21, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Dobbiamo ricordare che le classifiche di Steam sono ordinate in base alle entrate, includono i numeri di preordine e l'hardware. Se un gioco appare più volte è perché ha più edizioni.