Steam Deck con l'ultimo update aggiunge nuove impostazioni per migliorare le prestazioni dei giochi

Steam Deck è tra le mani di diversi giocatori, ma Valve sta continuando a spedire le unità che sono state precedentemente prenotate. Nonostante ciò la società sta aggiornando il suo PC portatile a cadenza regolare, in modo da migliorare notevolmente le esperienze degli utenti.

Ora, un nuovo aggiornamento per Steam Deck include un'opzione aggiuntiva per consentire ai giocatori di implementare profili di prestazioni in base al gioco. In sostanza, consente impostazioni personalizzate in modo che i titoli possano funzionare ad alte prestazioni, offrendo la migliore qualità visiva. Le note dicono che il dispositivo utilizzerà le impostazioni di sistema come predefinite.

Inoltre, l'aggiornamento offre anche alcune modifiche al dispositivo generale, che include alcune piccole correzioni per la tastiera, alcuni miglioramenti delle prestazioni quando si passa dalla modalità offline a quella online e molto altro. A questo link potete dare uno sguardo alle note complete della patch.

Con i circa 2.400 giochi attualmente giocabili su Steam Deck, l'elenco dei titoli in fase di verifica è in continuo aumento, un altro punto a favore di Valve per consentire ai giocatori la miglior esperienza possibile.

Fonte: Eurogamer