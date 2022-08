Steam sta rivedendo la sua app per mobile

Steam è una delle principali piattaforme per l'acquisto e la riproduzione di giochi su PC. La sua esperienza pluriennale nel settore le ha conferito un'interfaccia che la maggior parte dei giocatori può utilizzare con facilità e la piattaforma offre diverse opzioni che Origin ed Epic Games Store non hanno ancora.

Tuttavia, non tutti gli aspetti di Steam sono esattamente perfetti. L'applicazione mobile è disponibile dagli anni 2010 e da allora non è cambiata molto. Tuttavia, Valve ha annunciato che è in corso una revisione dell'app mobile.

In un annuncio sul sito ufficiale, Valve ha rivelato che sta testando una versione beta della nuova app mobile di Steam. La beta è aperta agli utenti che utilizzano la versione attuale dell'app su Android o iPhone. Tuttavia, gli utenti iPhone potrebbero essere esclusi dalla beta a causa di un limite di 10.000 utenti imposto da Apple.

Come nella precedente versione dell'app, i giocatori potranno navigare nello store, accettare scambi e ottenere codici per la funzionalità Steam Guard. L'app aggiunge anche la possibilità di accedere scansionando un codice QR visualizzato sullo schermo del PC, la possibilità di navigare nella libreria e la possibilità di utilizzare più account sullo stesso dispositivo. Valve chiede a tutti coloro che si uniscono alla beta di fornire il maggior numero possibile di feedback e accetta anche suggerimenti di coloro che non possiedono l'applicazione su ciò che vorrebbero vedere.

Per ora non ci sono informazioni su quando l'app sarà lanciata ufficialmente. Probabilmente, Valve continuerà a modificarla fino a quando non sarà in grado di funzionare correttamente e fino a quando tutto il feedback dei clienti non sarà stato preso in considerazione. Al momento, le opinioni degli utenti della beta sembrano essere contrastanti: c'è chi sostiene che abbia migliorato i tempi di caricamento e di scorrimento e che abbia un'interfaccia gradevole, e chi invece afferma che in realtà abbia causato più lag e sia più confusa. Altri hanno lamentato il fatto che, almeno per il momento, il servizio di chat non è accessibile attraverso l'app. L'adattamento a una nuova app richiede ovviamente del tempo, ma alcuni di questi problemi potrebbero essere dovuti alla compatibilità con i dispositivi o al fatto che l'app è ancora in fase beta.

Fonte: Gamerant.