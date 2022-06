Steam sta per dare il via ai Saldi Estivi

I Saldi Estivi di Steam inizieranno giovedì prossimo, 23 giugno, e si protrarranno fino al 7 luglio.

Il sito SteamDB, che raccoglie i dati relativi allo store di Valve, ha un conto alla rovescia che scandisce i giorni, le ore e i minuti che mancano all'inizio dell'evento. Anche se non è ancora stato confermato ufficialmente, sembra che l'evento avrà inizio alle 19 italiane. Non è possibile sapere quali giochi saranno in offerta, ma secondo SteamDB i giochi che erano in sconto l'anno scorso potrebbero tornare quest'anno.

I saldi estivi di Steam del 2021 hanno visto giochi come Halo: The Masterchief Collection e Sekiro: Shadows Die Twice a prezzi significativamente più bassi. Anche alcuni titoli più vecchi, ma ancora molto ricercati, come The Witcher 3 e Batman Arkham Knight sono stati scontati. Inoltre, alcuni giochi della stessa Valve, come Left 4 Dead 2 e Portal 2, sono stati messi in offerta a meno di 2 dollari.

Con l'uscita di grandi successi quest'anno come Elden Ring e Dying Light 2, i saldi di quest'estate potrebbero essere molto interessanti. Non è detto che questi giochi siano scontati, ma i giocatori terranno sicuramente d'occhio le offerte.

Fonte: Gamerant.