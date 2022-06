Steam dà il via ai Saldi Estivi

Valve ha dato il via ai Saldi Estivi di Steam del 2022 con sconti su giochi AAA e indie. Valve ha deciso anche di realizzare un video per pubblicizzare questa iniziativa. Potete guardare il trailer più in basso per farvi un'idea dei titoli in sconto.

Stando al trailer, ci sono sconti su giochi come Ghostwire: Tokyo, Cyberpunk 2077, God Of War, Monster Hunter Rise e Dying Light 2.

Come di consueto, Valve offre ai giocatori le trading card degli Steam Summer Sale. C'è anche l'opportunità di creare badge per abbellire il vostro profilo, se siete interessati a questo, con alcuni badge misteriosi che circolavano già prima dell'inizio dei saldi.

In altre notizie relative a Steam, lo spin-off Tiny Tina's Wonderlands non è più esclusiva di Epic Games Store ed è arrivato nello store di Valve.

I saldi estivi di Steam sono iniziati ieri, 23 giugno, e dureranno fino al 7 luglio.

Fonte: Rockpapershotgun.