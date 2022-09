Stellar Blade è il nuovo nome di Project Eve, con nuovo trailer super adrenalinico ma con un font illegibile

Allo State of Play abbiamo anche la sorpresa del cambio nome di Project Eve o meglio, ha finalmente trovato la sua nomenclatura ufficiale: Stellar Blade. Prodotto dal team coreano Shift Up, il titolo sembra davvero sopra le righe e fa della teatralità il suo punto di forza.

Sicuramente si fa notare, anche se il gameplay sarà tutto da valutare. Stellar Blade sarà esclusiva console Sony, quindi arriverà anche su PC.

"In questo nuovo trailer seguirai EVE nella sua missione per salvare la terra da un nemico inarrestabile. Stellar Blade, in precedenza noto come Project EVE, è uno spettacolare gioco d'azione e avventura in uscita per PlayStation 5."