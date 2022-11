Suda51 e Swery65 insieme per Hotel Barcelona: registrati nuovi marchi per il gioco horror

Sono stati registrati nuovi marchi per il gioco horror di Goichi Suda e Hidetaka "Swery" Suehiro.

Il creatore di No More Heroes (che spesso si fa chiamare Suda51) si è unito al creatore di Deadly Premonition (spesso conosciuto come Swery65) durante uno streaming di IGN Japan nel 2019, quando i due hanno annunciato di voler realizzare un gioco horror chiamato Hotel Barcelona.

Suda ha dichiarato nel luglio 2021 che il duo aveva ancora intenzione di realizzare il gioco insieme, e i recenti marchi suggeriscono che la situazione non è cambiata.

Come rilevato da VGC, il 25 marzo 2022 lo studio White Owls di Suehiro ha registrato i marchi giapponesi "Hotel Barcelona" e "Death Game Hotel", entrambi attivi.

Il 27 ottobre sono stati registrati i marchi internazionali per entrambi i titoli.

I marchi coprono prodotti e servizi tra cui software per videogiochi, headset per la realtà virtuale, hardware per computer, dispositivi di riproduzione audio e assistenti digitali personali.

Non è chiaro se le domande di registrazione dei marchi siano indicative di un annuncio imminente, ma dimostrano che il lavoro relativo al progetto è in corso dietro le quinte.

Discutendo delle idee per il gioco nel 2019, Suda e Suehiro hanno detto che potenzialmente il titolo dovrebbe essere caratterizzato da più linee temporali, dovrebbe avere un "protagonista 100% malvagio" e un elemento "omicidio-mistero".

I due hanno dichiarato che il progetto si ispira alla serie Siren di Japan Studio di PlayStation, ora chiuso. Hanno anche detto che potenzialmente vorrebbero Devolver Digital come publisher.

