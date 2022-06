Summer Game Fest tra annunci e gameplay! Dalle 19:30 in diretta per seguire l'evento

Mancano poche ore all'arrivo del Summer Game Fest: l'evento, guidato da Geoff Keighley promette sì nuovi reveal, ma anche un focus maggiore sui titoli già annunciati in precedenza.

Keighley ospiterà sul palco diverse personalità del settore videoludico, perciò i fan devono sicuramente aspettarsi tanti dettagli sui giochi che arriveranno in futuro. A tal proposito, come vi abbiamo detto molto spesso in questo periodo, noi di Eurogamer seguiremo la diretta: dalle 19:30 infatti, sul nostro canale Twitch, Virginia Paravani, Riccardo Cantù e Alberto Naso seguiranno l'evento.

Sarete in grado di seguire la diretta attraverso il nostro canale Twitch, oppure qui sotto con una pratica box chat per fare domande ed interagire con i nostri host.

Cosa vi aspettate da questo Summer Game Fest? C'è qualche gioco in particolare che attendete? Fatecelo sapere nei commenti.