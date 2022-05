Summer Game Fest 2022 ha una data ufficiale! Tanti giochi e reveal in arrivo

Avevamo già parlato del Summer Game Fest 2022: l'evento ritornerà anche quest'anno e ora per l'occasione Geoff Keighley ha annunciato la data.

Ebbene, il Summer Game Fest si terrà il 9 giugno alle 19:00. Saarà in programma una conferenza che durerà ovviamente più di due ore, dove sono promessi annunci, rivelazioni e conversazioni con gli sviluppatori. Insomma, come le conferenze dell'E3, ma condotte sempre da Geoff Keighley.

Come piccolo bonus quest'anno, la presentazione sarà trasmessa nei cinema partner IMAX, tuttavia questa opzione sarà disponibile solo negli Stati Uniti, in Canada e in Regno Unito.

We Have A Date!



Don't miss #SummerGameFest streaming live on Thursday, June 9 at 11a PT / 2p ET / 6p GMT.



I'm hosting a live cross-industry showcase. Game announcements, reveals + Day of the Devs.



Lots of events coming in June, keep checking https://t.co/Hp7WuLrjXk pic.twitter.com/NCfvdjNMXk — Geoff Keighley (@geoffkeighley) May 5, 2022

Questa conferenza darà il via al Summer Game Fest 2022, che riunirà diversi eventi a giugno. Pensiamo in particolare alla conferenza Xbox e Bethesda, prevista per il 12 giugno. E altre dovrebbero essere annunciate nelle prossime settimane. Ubisoft, EA o Nintendo per citarne alcuni, potrebbero tenere il proprio showcase.

Noi di Eurogamer come sempre seguiremo le dirette, pertanto ricordatevi di rimanere sintonizzati con noi.