Super Mario il film rinviato? I fan sono concentrati sul creare meme della frase 'This is Miyamoto'

Una delle peggiori notizie che è stata pubblicata nei giorni scorsi è stato l'annuncio del rinvio del film di Mario con un messaggio di Shigeru Miyamoto. Tuttavia, sembra che quello che ha attirato di più l'attenzione sia stato il modo in cui è stato comunicato l'avviso: a partire dalla frase "This is Miyamoto", che ha generato una grande ondata di meme per i social.

Dopo l'annuncio del rinvio, e con disappunto della community, non poteva mancare l'enorme creatività degli utenti, che hanno subito condiviso alcuni meme dovuti al modo in cui il creativo giapponese ha iniziato la dichiarazione.

Ora che il film di Super Mario arriverà ad aprile 2023, l'umorismo è stata la migliore medicina per la community, che credeva che "This is Miyamoto" fosse l'inizio di un messaggio in un account falso, ma purtroppo non è stato così. Di seguito potete dare uno sguardo ad alcuni dei più divertenti tweet.

This is Miyamoto. Shouldn’t have left your phone unlocked lol pic.twitter.com/2gkZf8ReB8 — JPR (@JPRPT98) April 27, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

This is Miyamoto. Donkey Kong is dead. pic.twitter.com/9fyigGbU1E — Kremling Kampaigner (@KRoolKountry) April 26, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

This is Miyamoto. I’ve never forgiven you all for the way you reacted to the reveal of The Wind Waker. In the blackest part of my heart, I wish you the very same hell that you wish on your worst enemies. — Imran Khan (@imranzomg) April 26, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

"Hi, is this Nintendo of America?"

"No, this is Miyamoto." https://t.co/ir0wCi3GeK pic.twitter.com/V3LL8EGcwV — Rebecca Stone (@forestminish) April 26, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Probabilmente ne vedremo altri man mano che il tempo passa: del resto manca un anno alla premiere del film!

Fonte: GamesRadar