Switch 2 o Pro potrebbero arrivare nel 2023: nuovi indizi da Nintendo

Dopo il lancio di PS5 e Xbox Series X/S, i fan di Nintendo continuano a chiedersi quando arriverà il successore di Switch. Al momento, la grande N non ha ancora parlato in via ufficiale di una nuova console ma forse qualcosa potrebbe cambiare il prossimo anno.

A quanto pare, Nintendo potrebbe essere al lavoro su uno Switch 2 o uno Switch Pro mid-gen. In un documento in cui si parla delle spese della compagnia, è emerso che la grande N ha speso quest'anno più del doppio in componenti di quanto non abbia fatto nel 2019, ovvero nell'anno del lancio di Switch Lite.

Alcuni potrebbero pensare che questo aumento della spesa in materiali sia da collegare a un tentativo di Nintendo di ingrandire le proprie scorte di componenti, vista la crisi dei chip e semiconduttori causata dalla pandemia di COVID.

Ma, a bene vedere, guardando i numeri relativi alle spese si nota un netto aumento rispetto agli anni precedenti. Questo sembra suggerire che Nintendo stia pensando a qualcosa di più rispetto a un'"azione cautelativa".

Quindi, la grande N vuole ingrandire le sue scorte di componenti o sta acquistando materiali da impiegare su Switch 2 o Switch Pro? Ovviamente, al momento non possiamo rispondere a questa domanda, ma l'aumento della spesa sembra decisamente "sospetto".

Che ne pensate?

Fonte: ResetEra