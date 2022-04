Tencent e Novarama: il colosso cinese investe nell'ex-studio di Sony e creatori di Invizimals

Lo studio spagnolo Novarama ha annunciato attraverso un comunicato stampa di aver raggiunto un accordo di investimento con Tencent, il colosso cinese leader a livello mondiale.

Ecco quanto riportato nel comunicato ufficiale:

"Secondo i termini dell'accordo, Tencent prenderà una partecipazione in Novarama, che sta lavorando a un nuovo MMO multipiattaforma non ancora annunciato".

“Sir Isaac Newton disse: per vedere più lontano devi stare sulle spalle dei giganti. La collaborazione con Tencent, il principale publisher mondiale di giochi online, ci apre un vasto mondo di possibilità. Oggi è un grande giorno non solo per noi, ma anche per la community di sviluppo spagnola nel suo insieme. Grazie a tutti coloro che sono coinvolti in questo viaggio. Non vedo l'ora di condividere ciò su cui stiamo lavorando", ha affermato Dani Sanchez-Crespo, CEO di Novarama.

Novarama, fondata nel 2003, è uno sviluppatore e publisher di videogiochi. Per oltre 10 anni è stato uno studio esclusivo di Sony e ha creato e distribuito il franchise di Invizimals su PSP, PSVITA e PS3. Lanciato nel 2009, Invizimals è stato un pioniere della realtà aumentata, integrando il gioco con un programma televisivo Netflix. Più di recente, la società ha lanciato su Steam il gioco di ruolo d'azione Killsquad.

Fonte: Novarama.