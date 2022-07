The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me, la data di uscita trapelata online?

Svelato lo scorso ottobre, The Dark Pictures: The Devil in Me è apparso all'inizio di luglio in uno story trailer particolarmente terrificante. Mentre l'uscita di quest'ultimo era fino ad ora prevista per l'autunno, ora una data più precisa è stata condivisa proprio questa mattina a conferma di un'uscita a novembre.

Le informazioni ci arrivano direttamente dall'utente Twitter Aggiornamenti Lumia Italia che condivide regolarmente le date di uscita e informazioni relativamente affidabili sui giochi in arrivo.

Come sempre, Supermassive Games offrirà un gioco horror narrativo che integra diversi atti narrativi basati sulle vostre scelte, scelte centrali che dovrete prendere in modo intelligente per sopravvivere, ma anche per salvare i membri del vostro team. Il titolo sarà giocabile da solo o online ed è anche previsto un DLC Curator's Cut che include nuove scene e nuove scelte per il titolo.

NAMCO - THE DARK PICTURES ANTHOLOGY: THE DEVIL IN ME | Release Date: November 30 pic.twitter.com/fiI2N3Wxqx — Aggiornamenti Lumia (@ALumia_Italia) July 29, 2022

Come possiamo vedere la data di uscita trapelata dall'account Twitter segna il 30 novembre. Non ci resta che aspettare e vedere se questa data è vera.

Fonte: Wccftech