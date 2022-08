The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me ha una data di uscita e un terrificante nuovo trailer

Alla Gamescom sono apparsi i rappresentanti di Bandai Namco, che hanno confermato la data di uscita finale degli editori di The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me. L'horror sarà lanciato il 18 novembre su PC e console.

Il gioco è stato descritto come "il finale della prima stagione dell'antologia di Dark Pictures", che concluderà la storia iniziata nel 2019. Tuttavia, possiamo sospettare che questa non sia la fine, perché all'inizio dell'anno sono trapelati moltissimi marchi, suggerendo lo sviluppo di molte altre produzioni della serie.

In questo ultimo capitolo possiamo vedere una troupe di documentaristi che riceve una misteriosa telefonata con un invito a una replica del "Castello dell'assassino" originariamente costruito dal serial killer HH Holmes, che fa presagire una grande opportunità per la squadra. L'hotel sembra il set cinematografico perfetto, ma le apparenze possono ingannare. I membri del team del film si rendono conto di essere osservati e persino manipolati. E all'improvviso c'è molto di più in gioco: la loro vita.

Come detto, The Devil in Me sarà disponibile il 18 novembre.